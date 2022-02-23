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09:30 (мск), источник: ТАСС

Точечная селекция «Зенита» и возвращение Смолова в «Динамо». Итоги трансферного окна в РПЛ

Петербургский клуб потратил этой зимой на новичков больше всех в лиге — €32,15 млн.

Зенит
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Сочи
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Локомотив
Ахмат
Крылья Советов
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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в российском футболе закрылось в ночь на 23 февраля. Ни один из клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) не был пассивен в период дозаявок — в каждую из 16 команд перед возобновлением сезона пришел как минимум один новичок.

Действующий чемпион России петербургский «Зенит», по оценке профильного портала Transfermarkt, потратил этой зимой на четырех новичков больше всех в лиге — €32,15 млн. При этом сине-бело-голубые заработали на трансферах €2,5 млн. Самым дорогим новичком всей РПЛ стал нападающий Юри Алберто, который приехал в Россию из бразильского «Интернасьонала» (€25 млн). Этот трансфер занимает 14-е место в списке самых дорогих зимних переходов мира в 2022 году.

20-летний южноамериканец перешел в «Зенит» в качестве замены иранцу Сердару Азмуну. Изначально он должен был уйти в германский «Байер» летом на правах свободного агента, но клубы форсировали переход, и он смог состояться уже зимой — клуб из Леверкузена заплатил за одного из самых результативных иностранных футболистов в истории чемпионата России €2,5 млн. Помимо Азмуна «Зенит» расстался с защитником Эммануэлем Мамманой и полузащитником Кириллом Кравцовым. Первый расторг контракт с петербуржцами и перешел в аргентинский «Ривер Плейт», а второй на правах аренды перебрался в «Нижний Новгород».

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Еще тремя новичками «Зенита» в это межсезонье стали защитники Арсен Адамов и Нуралы Алип, а также нападающий Иван Сергеев. Первый был куплен у екатеринбургского «Урала» (€5 млн), второй взят в аренду у казахстанского «Кайрата». Третий игрок из этого списка перешел в петербургскую команду из самарских «Крыльев Советов» (€2,15 млн).

Ближайший преследователь «Зенита» московское «Динамо» (36 очков в 18 турах против 38 у петербуржцев) зимой совершило только один трансфер «на вход». Бело-голубые подписали контракт со своим воспитанником — 31-летним Федором Смоловым. Поскольку его контракт с «Локомотивом» заканчивался летом и тогда он мог уйти бесплатно, железнодорожники договорились о продаже за €120 тыс. (рыночная стоимость оценивается в €7 млн). Нападающий уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, после чего играл за «Краснодар» и «Локомотив», а также полгода провел в аренде в испанской «Сельте».

Что касается трансферов «на выход», «Динамо» по соглашению сторон разорвало контракты с защитником Григорием Морозовым, полузащитником Антоном Тереховым и нападающим Сильвестром Игбуном. Также клуб отдал в аренду в латвийский РФШ атакующего хавбека Владислава Галкина.

Скромная селекция «Сочи» и массивное усиление ЦСКА

Идущий на третьем месте «Сочи» (31 очко) также точечно укрепил состав. Команда из Краснодарского края подписала контракты с защитниками Ваней Дркушичем и Артемом Макарчуком, которые ранее выступали за словенский «Браво» и калининградскую «Балтику». По данным Transfermarkt, за них сочинцы заплатили €120 и €115 тыс. соответственно. Еще одним новичком стал нападающий Георгий Мелкадзе — он перешел в «Сочи» из «Спартака» на правах свободного агента.

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Зимой клуб продал в румынский ЧФР нападающего Марко Дуганджича, сумма сделки составила €500 тыс. Также «Сочи» расторг контракты с левым защитником Павлом Шакуро и атакующим полузащитником Эриком Варданяном. Кроме того, в аренду были отданы защитник Матео Барач («Крылья Советов»), полузащитник Егор Пруцев («Нефтехимик») и нападающий Максим Барсов («Балтика»).

ЦСКА (четвертое место, 30 очков) провел активную трансферную кампанию. Зимой армейцы подписали полноценный контракт с бывшим парагвайским атакующим полузащитником американского «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой. Также клуб взял в аренду турецкого и колумбийского атакующих хавбеков Юсуфа Языджи (французский «Лилль») и Хорхе Карраскаля (аргентинский «Ривер Плейт»). Кроме того, за два дня до закрытия трансферного окна состав красно-синих на правах аренды пополнил ивуарийский полузащитник оборонительного плана Жан-Филипп Гбамен (английский «Эвертон»).

Параллельно с трансферами «на вход» ЦСКА отдал в аренду сразу нескольких игроков из основной обоймы. Нападающий Федор Чалов отправился в швейцарский «Базель», полузащитники Константин Кучаев, Кристиан Бистрович и Эмиль Бохинен — в казанский «Рубин», турецкий «Фатих Карагюмрюк» и итальянскую «Селернитану» соответственно. Кроме того, армейцы расторгли контракт с игроком обороны Седриком Гогуа, а также продали в «Кайрат» защитника Виктора Васина (€100 тыс.).

Обновление атаки от «Краснодара» и «Локомотива»

Идущий с 29 очками на пятом месте «Краснодар» в самом начале января расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Ему на смену пришел германский специалист Даниэль Фарке, который до РПЛ успел поработать на родине в системе дортмундской «Боруссии», а также потренировать английский «Норвич». Также клуб подписал контракты с двумя игроками. Усилением защиты должен стать 29-летний парагваец Хуниор Алонсо (€8 млн), последним клубом которого был бразильский «Атлетико Минейро», добавить результативности призван 20-летний норвежец Эрик Ботхейм (€5 млн) из «Будё-Глимта», которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале 2022 года включил в список 40 самых перспективных молодых игроков Европы.

Во время зимнего периода дозаявок «Краснодар» отдал в аренду двух полузащитников — нидерландец Тонни Вильена отправился в испанский «Эспаньол», а датчанин Юнес Намли — в нидерландскую «Спарту». Также клуб прекратил сотрудничество с двумя игроками обороны — Урошем Спаичем и Дмитрием Стоцким.

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Располагающийся на шестой позиции «Локомотив» (28 очков) зимой приобрел трех игроков — получившего российское гражданство защитника донецкого «Шахтера» Марка Маммпаси (€3 млн), нападающего Вилсона Изидора из выступающего в чемпионате Франции «Монако» (€3,5 млн), а также форварда Яна Кухту из чешской «Славии» (€5 млн). Последний из новичков во время сборов успел проявить себя ярче остальных — на его счету пять мячей в четырех товарищеских матчах.

Помимо Федора Смолова «Локомотив» зимой продал белорусского нападающего Виталия Лисаковича (€1,2 млн) и бразильского защитника Мурило Серкейру (€2,2 млн) в казанский «Рубин» и бразильский «Палмейрас» соответственно. Также железнодорожники досрочно прервали аренду атакующего полузащитника английского «Челси» Тино Анджорина, который из-за травмы не смог проявить себя в команде. Кроме того, клуб отдал в аренду в «Ростов» правого защитника Александра Сельянова, а также расторг контракт с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем.

Идущий седьмым грозненский «Ахмат» (27 очков) зимой подписал контракт с всего одним новичком — им стал полузащитник оборонительного плана из «Химок» Александр Трошечкин. Параллельно с этим грозненцы расстались с бразильским атакующим хавбеком Раванелли и сенегальским нападающим Аблаем Мбенгом. Также они отдали в аренду в румынский «Фарул» игрока группы атаки Габриэла Янку.

Занимающие восьмую строчку «Крылья Советов» (27) провели активную трансферную кампанию. Состав самарцев пополнили сразу 12 новых игроков, среди которых выделяется аренда у «Рубина» 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева. Из 12 трансферов «на выход» у волжан помимо перехода Ивана Сергеева в «Зенит» выделяются сделки со «Спартаком» по выкупу прав на защитника Никиту Чернова и полузащитника Данила Пруцева.

Массированное обновление «Спартака» на вырост

После завершения первой части сезона-2021/22 «Спартак» расстался с главным тренером Руем Виторией — решение досрочно прекратить сотрудничество с португальцем было принято, несмотря на то что команда, хоть и шла в чемпионате на девятом месте (23 очка), зато в Лиге Европы заняла первое место в группе и вышла в ⅛ финала. Ему на смену пришел итальянец Паоло Ваноли. Его соотечественник Лука Каттани занял пост спортивного директора красно-белых.

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Красно-белые зимой потратили на новичков в общей сложности €14,26 млн — это второй показатель в лиге после «Зенита». Самым дорогим новичком стал ямайский форвард Шамар Николсон из бельгийского «Шарлеруа» (€8 млн). Также состав команды пополнили полузащитники Даниил Хлусевич (тульский «Арсенал», €3 млн), Данил Пруцев («Крылья Советов», €1,5 млн) и Кристофер Мартинс Перейра (швейцарский «Янг Бойз», аренда до конца сезона за €500 тыс.), а также защитники Леон Классен (австрийский «Тироль», €900 тыс.) и Никита Чернов («Крылья Советов», €110 тыс.). Кроме того, «Спартак» подписал контракт с вратарем воронежского «Факела» Ильей Свиновым (€250 тыс.).

Отдельного внимания заслуживает ситуация с защитником Самуэлем Жиго, который выступает за «Спартак» с лета 2018 года. Его контракт с российским клубом был рассчитан до конца сезона, после чего он мог уйти бесплатно. В конце января красно-белые продали игрока обороны во французский «Марсель», но тут же взяли его в аренду до конца сезона.

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По всей видимости, такая схема обусловлена непростым трансферным положением нового клуба защитника. 15 января газета L'Equipe сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Марселю» регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон. Решение вступит в силу летом текущего года. Таким образом французский клуб сумел усилиться на будущее, когда на него могут быть наложены санкции, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне, куда он может обратиться, не займет сторону международной организации.

Зимой «Спартак» продал в казанский «Рубин» полузащитника Александра Ломовицкого (€1,5 млн). Помимо перебравшегося в «Сочи» Георгия Мелкадзе клуб на правах аренды покинули защитник Илья Гапонов («Крылья Советов»), полузащитник Йоррит Хендрикс (нидерландский «Фейенорд») и Эсекьель Понсе (испанский «Эльче»). Посреди сезона решение о завершении карьеры принял 37-летний защитник Андрей Ещенко — он вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли.

Возвращение в футбол Юрия Жиркова

Самую активную трансферную кампанию среди клубов РПЛ провели «Химки» (16-е место, 14 очков). Подмосковный клуб подписал контракты с 13 игроками, расставшись при этом с восемью футболистами. Среди новичков обращают на себя внимание бывшие игроки сборной России — 33-летний и 37-летний полузащитники Павел Мамаев и Юрий Жирков. Последний не выходил на поле с лета 2021 года, когда он получил травму в составе национальной команды на чемпионате Европы. Полгода назад его контракт с «Зенитом» подошел к концу, и хавбек принял решение продолжить карьеру в команде из нижней части турнирной таблицы.

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Располагающийся на 11-й строчке «Урал» (19 очков) также отметился в зимнее трансферное окно. Команда из Екатеринбурга благодаря продаже в «Зенит» Арсена Адамова стала лучшей по соотношению потраченных и заработанных средств на трансферах — €5,28 млн. Также этот клуб отметился тем, что в нем решил возобновить прерванную осенью карьеру 31-летний экс-полузащитник сборной России Олег Шатов. «Урал» был первым клубом в профессиональной карьере игрока, тут он выступал с 2007 по 2011 год.

Из других переходов можно выделить ситуацию с сербским нападающим Джордже Деспотовичем — зимой казанский «Рубин» расторг с ним контракт, а уже через несколько дней он подписал договор с тульским «Арсеналом». Также обращает на себя внимание переход в «Нижний Новгород» на правах свободного агента экс-форварда «Динамо» Сильвестра Игбуна. Он, как и балканец, после расторжения договора с предыдущим клубом, быстро нашел новое место работы.

Первый после зимней паузы 19-й тур чемпионата России пройдет с 26 по 28 февраля. В ближайшую субботу состоятся матчи «Нижний Новгород» — «Урал» (начало — 14:00 мск), «Химки» — «Динамо» (14:00), «Сочи» — «Арсенал» (16:30) и «Спартак» — ЦСКА (19:00). В воскресенье пройдут встречи «Ростов» — «Крылья Советов» (14:00), «Краснодар» — «Локомотив» (17:00) и «Ахмат» — «Уфа» (19:00). В понедельник программу тура закроет игра «Зенит» — «Рубин» (19:00).

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