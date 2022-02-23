Экономист предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Минфина США

«Сейчас клубу надо думать, что делать, если они вдруг попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В таком случае последствия будут более серьёзные. Я бы на их месте уже задумался об этом. Нужно минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка.



К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с ВЭБ на другую компанию позволит выйти из-под санкционного списка. Но главное, что клуб будет по-прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — сказал Киричек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.