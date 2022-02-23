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11:24 (мск), источник: Sports.Ru

Юран возглавил «Химки» в третий раз. Клуб на последнем месте в РПЛ

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана новым главным тренером.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

52-летний специалист подписал с подмосковным клубом контракт, срок которого не уточняется. Ранее стало известно, что соглашение рассчитано на 1,5 года. Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции.

Тренер дважды уже возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в Премьер-лигу и вышел в финал Бетсити Кубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 18 туров «Химки» замыкают таблицу текущего розыгрыша РПЛ с 14 очками. Юран с 2020 года тренировал хабаровский СКА.

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