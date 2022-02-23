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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» решение США ввести санкции в отношении клуба.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что “спорт должен находиться вне политики”, — сказал Бабаев.

В среду, 23 февраля, стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

Также в среду в ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства, несмотря на санкции.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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