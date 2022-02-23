Познер отреагировал на решение США ввести санкции против ЦСКА
Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение Минфина США ввести санкции против московского ЦСКА.
Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение Минфина США ввести санкции против московского ЦСКА.
«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, неизбежное последствие столкновения политических интересов», — сказал Познер «СЭ».
В среду, 23 февраля, стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.
Также в среду в ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства, несмотря на санкции.
ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.