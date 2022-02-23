«Кот в мешке». В России оценили шансы Алипа пробиться в состав «Зенита»

«Нужно посмотреть его в деле. Пока это приобретение (аренда) — кот в мешке. Даже протекция Вагнера Лава или Андрея Сергеевича Аршавина не дает гарантии, что он заиграет. Мне кажется, Алип — исполнитель на перспективу. Из молодого футболиста нужно что-то лепить. Я не верю в связку Чистяков — Алип. Один другого точно за уши не вытащит. В обороне нужны опытные и классные игроки!» — заявил он.