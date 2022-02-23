«Кот в мешке». В России оценили шансы Алипа пробиться в состав «Зенита»
Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев в интервью «Спорт уик-энду» оценил шансы новичка клуба Нуралы Алипа пробиться в состав.
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Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев в интервью «Спорт уик-энду» оценил шансы новичка клуба Нуралы Алипа пробиться в состав.
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды с правом выкупа. Соглашение действует до конца 2022 года.
«Нужно посмотреть его в деле. Пока это приобретение (аренда) — кот в мешке. Даже протекция Вагнера Лава или Андрея Сергеевича Аршавина не дает гарантии, что он заиграет. Мне кажется, Алип — исполнитель на перспективу. Из молодого футболиста нужно что-то лепить. Я не верю в связку Чистяков — Алип. Один другого точно за уши не вытащит. В обороне нужны опытные и классные игроки!» — заявил он.
Напомним, в январе 2022-го игрок сборной Казахстана отправился с «Зенитом» на сборы в Дубай, где полностью отыграл матч против словацкой «Жилины» (5:0). На сборах в португальском Лагуше Алип открыл счет голам за «сине-бело-голубых» в матчах с датскими «Митьюлландом» и «Брондбю».