Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кот в мешке». В России оценили шансы Алипа пробиться в состав «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев в интервью «Спорт уик-энду» оценил шансы новичка клуба Нуралы Алипа пробиться в состав.

Зенит
КайратПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды с правом выкупа. Соглашение действует до конца 2022 года.

«Нужно посмотреть его в деле. Пока это приобретение (аренда) — кот в мешке. Даже протекция Вагнера Лава или Андрея Сергеевича Аршавина не дает гарантии, что он заиграет. Мне кажется, Алип — исполнитель на перспективу. Из молодого футболиста нужно что-то лепить. Я не верю в связку Чистяков — Алип. Один другого точно за уши не вытащит. В обороне нужны опытные и классные игроки!» — заявил он.

Напомним, в январе 2022-го игрок сборной Казахстана отправился с «Зенитом» на сборы в Дубай, где полностью отыграл матч против словацкой «Жилины» (5:0). На сборах в португальском Лагуше Алип открыл счет голам за «сине-бело-голубых» в матчах с датскими «Митьюлландом» и «Брондбю».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь