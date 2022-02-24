Матчи «Ростова» и «Краснодара» могут быть перенесены. Аэропорты на юге закрыты до 2 марта

Кроме того, с сегодняшнего дня в южных регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — информирует официальный сайт Росавиации.