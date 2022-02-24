Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Спарта П
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23.02
Бенфика
Аякс
22
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
23.02
Ливерпуль
Лидс
60
Футбол. Зарубежный
23.02
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
23.02
Уотфорд
Кристал Пэлас
14
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Матчи «Ростова» и «Краснодара» могут быть перенесены. Аэропорты на юге закрыты до 2 марта

Матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» могут быть перенесены в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ростов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, с сегодняшнего дня в южных регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — информирует официальный сайт Росавиации.

Напомним, режим ЧС был введён в Ростовской области 19 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь