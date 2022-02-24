РПЛ не намерена приостанавливать чемпионат
Премьер-лига: таблица и календарь
Российская Премьер-лига не намерена приостанавливать чемпионат. По информации Sport24, в данный момент такой вариант не рассматривается.
Российская Премьер-лига не намерена приостанавливать чемпионат. По информации Sport24, в данный момент такой вариант не рассматривается.
Как ранее сообщили в лиге, РФС и РПЛ работают над вопросом организации игр ближайшего тура после закрытия аэропортов в ряде городов. Росавиация приостановила работы аэропортов, в частности, в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
27 февраля «Ростов» в рамках 19-го тура РПЛ дома должен принять «Крылья Советов», а «Краснодар» — «Локомотив».