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12:49 (мск), источник: Sports.Ru

РПЛ не намерена приостанавливать чемпионат

Российская Премьер-лига не намерена приостанавливать чемпионат. По информации Sport24, в данный момент такой вариант не рассматривается.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили в лиге, РФС и РПЛ работают над вопросом организации игр ближайшего тура после закрытия аэропортов в ряде городов. Росавиация приостановила работы аэропортов, в частности, в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

27 февраля «Ростов» в рамках 19-го тура РПЛ дома должен принять «Крылья Советов», а «Краснодар» — «Локомотив».

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