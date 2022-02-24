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18:43 (мск), источник: Sport24

Рынок акций рушится. Большим деньгам в российском футболе конец?

«Газпром» и «Лукойл» потеряли почти половину.

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Сегодня ночью Россия начала военную спецоперацию в Донецкой и Луганской народных республиках. На Украине в ответ был введен режим чрезвычайного положения. Футбольный чемпионат страны приостановлен. Рестарт РПЛ тоже может быть отложен из-за закрытия аэропортов в некоторых южных регионах нашей страны.

Фоторепортаж
Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках

Но даты проведения соревнований — это самое незначительное, на что может повлиять конфликт России и Украины. В обозримом будущем российский футбол может лишиться больших денег.

В первый раз акции российских компаний, в том числе тех, которые выступают спонсорами клубов РПЛ, упали сразу после признания президентом России Владимиром Путиным независимость ДНР и ЛНР. Но то падение, как оказалось, было незначительным. Тем более, что почти все ключевые для русского футбола компании на следующий день начали отыгрывать падение.

Но в четверг отрицательный рост рванул вниз с новой силой. Так акции «Газпрома», спонсирующего «Зенит», упали почти на 45 процентов. Спонсор главного преследователя «Зенита» — московсковского «Динамо» — ВТБ на момент написания данного материала потеряли в цене больше половины с момента признания народных республик.

Усугубилась ситуация и у «Спартака». Если еще позавчера падение было всего 10 процентов, то сегодня уже 38.

Источник: Sport24

Пострадала и сборная России по футболу. Генеральный партнер нашей национальной команды «Новатэк» на московской бирже за последние два дня потерял более 40 процентов.

На этом проблемы российских клубов не заканчиваются. Вместе с акциями вниз пошел и курс рубля. Футболистам в России, конечно, платят в национальной валюте. Но у многих легионеров зарплата привязана к курсам доллара США и евро. А в этом плане все тоже становится хуже с каждой минутой.

Источник: Sport24

Кажется, в ближайшее время некоторым клубам РПЛ придется серьезно пересмотреть бюджеты на нынешний год. А будущее летнее трансферное окно, которое ввиду принятий нового лимита на легионеров обещало быть одним из самых мощных за последние годы, кажется, станет непривычно спокойным.

С другой стороны, если отлучение от еврокубков, которым сейчас русский футбол пугают зарубежные СМИ, станет реальностью, то крупного усиления нашим клубам и не понадобится. И это непременно скажется на уровне лиги.

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