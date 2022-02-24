ВТБ из-за санкций США и Великобритании откажется от пакета акций «Динамо»

«Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО “Футбольный клуб “Динамо-Москва” всероссийскому физкультурно-спортивному обществу “Динамо”, — говорится в сообщении.

Сегодня Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о введении санкций против ряда российских компаний, включая ВТБ.

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«Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО “Динамо” обеспечит работу ФК “Динамо” в полном объеме», — подчеркивает банк.

Сообщается также, что банк осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в ФК «Динамо-Москва».