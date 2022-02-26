Чемпионат России по футболу возобновится четырьмя матчами в субботу

Среди субботних матчей выделяется противостояние двух московских команд. Встреча «Спартак» — ЦСКА начнется в 19:00 мск на «Открытие-Банк-Арене». ЦСКА подходит к матчу на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 30 очков в 18 встречах, отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет восемь очков. «Спартак» занимает девятое место, имея в активе 23 очка после 18 матчей. Это игра станет первой для итальянца Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 19:00 Спартак - ЦСКА -

Зимой в «Спартак» также пришли вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, бывший игрок ЦСКА Никита Чернов, полузащитники Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра и нападающий Шамар Николсон. Защитник Андрей Ещенко завершил спортивную карьеру и вошел в тренерский штаб клуба, команду покинули защитник Илья Гапонов, полузащитники Александр Ломовицкий, Йоррит Хендрикс, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе. Защитник Самуэль Жиго был продан во французский «Марсель», но тут же взят в аренду до конца сезона.

ЦСКА также сделал ряд приобретений. К армейцам зимой присоединились полузащитники Хесус Медина, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен и Хорхе Карраскаль. Армейский клуб покинули опытный защитник Виктор Васин, а также полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Последняя игра команд на поле «Спартака» закончилась победой хозяев с минимальным счетом.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 14:00 Химки - Динамо -

Ветераны против лидеров

Московское «Динамо» постарается возглавить турнирную таблицу РПЛ хотя бы до воскресного матча «Зенита». Для этого нужно в гостях обыграть аутсайдера чемпионата «Химки». На данный момент «Динамо» имеет в активе 36 очков в 18 матчах и отстает от «Зенита» на два очка, а «Химки» занимают последнее, 16-е место, набрав 14 очков в 18 встречах. Подмосковный клуб отделяет от зоны вылета всего четыре очка, поэтому легким для москвичей матч не будет. «Химки» зимой усилились бывшими игроками сборной России Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.

Помимо известных ветеранов, к подмосковному клубу присоединились защитники Захар Волков, Гиа Григалава, Бруну Виана, полузащитники Бутта Магомедов, Неманья Главчич, Лоуренс Николас, нападающие Дидье Ламкель Зе и Александр Руденко. Стоит отметить, что подмосковный клуб во второй раз отправил в отставку главного тренера Игоря Черевченко, а также в третий раз назначил на этот пост Сергея Юрана.

Динамовцы были не так активны в межсезонье. В московский клуб пришел только нападающий Федор Смолов, а покинули его защитник Григорий Морозов, полузащитник Антон Терехов и нападающий Сильвестр Ибгун.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 16:30 Сочи - Арсенал Т -

Предыдущая встреча между этими командами завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. Матч начнется в 14:00 мск.

«Сочи» попытается в домашнем матче с тульским «Арсеналом» сохранить место в тройке. Матч между этими командами начнется в 16:30 мск. Прошлая встреча двух клубом завершилась в пользу команды с юга России (2:1). Сочинцы набрали 31 очко в 18 матчах, «Арсенал» с 19 очками идет 12-м.