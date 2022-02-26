Евросоюз ввёл санкции в отношении спонсора «Спартака»

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Ранее сообщалось, что «Клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления. Таким образом, “Спартак” проведёт домашний матч ⅛ финала Лиги Европы с “РБ Лейпциг” на нейтральном стадионе.