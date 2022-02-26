Обгонит ли «Динамо» «Зенит»? Реанимирует ли Ваноли «Спартак»? Главные интриги рестарта РПЛ
10 ключевых вопросов весны.
«Зенит» доминирует в РПЛ на протяжении последних трех сезонов: как правило, если осенью у некоторых клубов получалось составить конкуренцию, то весной команда Сергея Семака уверенно уничтожала интригу.
В этом году у Питера появился реальный конкурент за золото — работа Сандро Шварца с молодежью «Динамо» уже дало топ-результат, а зимой команда усилилась Федором Смоловым (плюс выздоровели Лесовой и Лаксальт). «Зенит», наоборот, лишился Сердара Азмуна и весной продолжит обкатывать обновленную атаку.
После назначения Паоло Ваноли красно-белые провели мощную трансферную кампанию. Новый спортивный директор Лука Каттани подписал Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Кристофера Перейру, Илью Свинова и Никиту Чернова.
Очевидно, что весной мы увидим новый «Спартак», которому нужно сразу вернуться в лидирующую группу с девятого места.
Дебютный сезон в тренерской карьере Алексея Березуцкого складывается удачно — у ЦСКА промежуточное четвертое место, а также очень прилично проведенная трансферная кампания. Всего за 650 тысяч евро в Москву приехали Юсуф Языджи, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен.
Эти приобретения должны решить многие проблемы красно-синих в средней линии, а также сделать команду более гибкой. Если Березуцкий правильно встроит их в состав, то уже к лету добьется главной цели ЦСКА — вернуться в еврокубки.
Цель приглашения в «Краснодар» Даниэля Фарке — привить команде сверхатакующий стиль. В «Норвиче» немецкий тренер доказал, что даже с ограниченными ресурсами можно играть открыто и смело, не отсиживаясь в обороне. И при этом добиваться результатов — в случае с «Краснодаром» они явно не на первом месте (мы все знаем, что игровой стиль команды гораздо важнее), но Фарке намекнул: он приехал в Россию за титулами.
«У клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой», — сказал Фарке в интервью «СЭ».
С ограниченным бюджетом и с не самым глубоким и звездным составом «Сочи» творит чудеса. Команда Владимира Федотова уже долгое время идет в лидирующей группе. Но проблемой южан может стать отсутствие серьезных покупок в зимнее трансферное окно. Пришедших Георгия Мелкадзе, Артема Макарчука и Ваню Дркушича с трудом можно назвать игроками для стартового состава.
Обогнать «Зенит» и «Динамо» вряд ли представляется возможным, но третье место будет считаться огромным успехом.
Осенью игра «Локо» выглядела сыровато, поэтому зимний перерыв позволил Маркусу Гисдолю донести до футболистов те идеи, которые бы он хотел воплотить, а также заложить необходимый фундамент на оставшуюся часть чемпионата. Приобретения Яна Кухты, Вильсона Изидора и Марка Мампаси позволили, не потеряв в качестве, компенсировать уход Федора Смолова, Мурило и Виталия Лисаковича.
Наконец, тренерский штаб получил время на то, чтобы без дополнительных проблем и нагрузок выстроить желаемый рисунок игры.
Самарцы — пример того, как небогатый региональный клуб может добиваться результатов, при этом не отсиживаясь в обороне. Игорь Осинькин пропагандирует вертикальный футбол и использует на ведущих ролях преимущественно молодых ребят.
Промежуточное восьмое место для волжан — очень достойный результат. Но весной задача усложнится: удерживать место в середине таблицы придется без Ивана Сергеева, Данилы Пруцева и Никиты Чернова, которые уже отправились на повышение.
Прошлый сезон «Рубин» закончил в топ-4 и пробился в квалификацию Лиги конференций. Но вылетел уже в 3-м раунде. Поражение от «Ракува» мощно ударило по казанцам, спровоцировав игровой спад. Отсутствие поставленных позиционных атак подвело команду Леонида Слуцкого — при потере куража у лидеров группы атаки (Кварацхелия, Деспотович) нападение лишилось эффективности.
Прямо сейчас в зоне погружения в ФНЛ идут «Уфа» и «Химки». Но по цифрам это далеко не худшие команды лиги. Например, меньше всех набранных xG — у «Урала» и «Арсенала», занимающих 11-е и 12-е места соответственно.
Серьезные игровые проблемы есть у «Ростова» и «Нижнего Новгорода»: весь сезон они делали ставку только на низкий блок в обороне и стандарты. За сохранение прописки в РПЛ борется целая группа клубов, и кто из них не справится с задачей — одна из главных интриг рестарта турнира.
Перед рестартом лидер снайперской гонки — Гамид Агаларов с 13 мячами. Его преследует Артем Дзюба, у которого 10 голов. Вероятно, основная борьба за звание лучшего бомбардира развернется между ними.
Но не стоит сбрасывать со счетов и Матео Кассьерру с Дмитрием Полозом (у них по 8 мячей). А также Клаудиньо, Андреса Дрейера, Федора Смолова и Дениса Глушакова — у всех по 7 мячей и сумасшедшая мотивация побороться за звание лучшего бомбардира страны.
Матвей Морозов