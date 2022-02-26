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В «Зените» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским игроком Ракицким

В футбольном клубе «Зенит» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» разорвал контракт с Ракицким.

«Соглашения со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — заявили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

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