В «Зените» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским игроком Ракицким
В футбольном клубе «Зенит» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.
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В футбольном клубе «Зенит» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» разорвал контракт с Ракицким.
«Соглашения со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — заявили в пресс-службе «сине-бело-голубых».