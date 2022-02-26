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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Евросоюз ввёл санкции против РЖД и «Ростеха»

Европейский союз добавил в санкционные списки ещё несколько российских компаний, сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале организации.

Локомотив
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Источник: Reuters

В списки, в частности, попали российские корпорации РЖД и «Ростех». Напомним, РЖД является владельцем московского «Локомотива», а «Ростех» — партнёр тульского «Арсенала». Ранее стало известно о санкциях, которые были введены Евросоюзом против спонсора московского «Спартака» — банка «Открытие».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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