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13:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинцы Воронин и Ордец пропустят матч «Динамо» против «Химок»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинский тренер московского «Динамо» Андрей Воронин, а также защитник Иван Ордец не примут участия в матче 19-го тура чемпионата России, сообщили журналистам в пресс-службе футбольного клуба.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Матч «Химки» — «Динамо» пройдет в субботу, начало — 14:00 мск.

«Защитник Гильермо Варела и форвард Клинтон Н’Жи пропускают матч по решению медицинского штаба команды. Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с “Химками”. Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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