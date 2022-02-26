Фёдор Смолов забил в первом официальном матче после возвращения в «Динамо»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 14:00 Химки 0 Динамо 2

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.