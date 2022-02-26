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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» переиграло «Химки» и вышло на первое место в РПЛ

Московское «Динамо» встречалось с «Химками» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе «Арена Химки» в Химках. Он завершился победой гостей со счётом 3:0.

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Источник: РИА "Новости"
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Первый гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб. А на 85-й минуте сам поляк удвоил преимущество клуба. Финальную точку на 89-й минуте поставил полузащитник Даниил Фомин.

По ходу матча главный судья Кирилл Левников удалил трёх футболистов. В составе «Химок» красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Лоуренс Анвон Николас. У «Динамо» — защитник Роман Евгеньев.


«Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и вышло на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте.

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