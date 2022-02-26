Московское «Динамо» переиграло «Химки» и вышло на первое место в РПЛ

Первый гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб. А на 85-й минуте сам поляк удвоил преимущество клуба. Финальную точку на 89-й минуте поставил полузащитник Даниил Фомин.