«Нижний Новгород» в большинстве обыграл «Урал» в матче 19-го тура РПЛ

На 38-й минуте встречи главный арбитр Василий Казарцев показал жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Кириллу Колесниченко. На 55-й минуте Колесниченко получил второе предупреждение и был удалён с поля. На 77-й минуте в составе «Урала» был удалён ещё один футболист — защитник Лео Гогличидзе. На 78-й минуте матча хавбек «Нижнего Новгорода» Николай Калинский открыл счёт, успешно реализовав пенальти.