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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебютный гол Смолова, три удаления, разгром «Химок»: «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

Бело-голубые обыграли «Химки» — 3:0.

Динамо
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте — лучший результат в российской истории. Болельщики почувствовали запах жареного — до лидирующего «Зенита» всего два очка, так что требовали усиления состава. Однако бело-голубые не изменили своей стратегии спокойного и последовательного развития.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 19, 26.02.2022, 14:00

Химки0Динамо3

Новичок в итоге оказался всего один — это самый скромный показатель среди ведущих клубов. Зато приобретение крутое. Лучший бомбардир пары сезонов РПЛ, нападающий сборной России — Федор Смолов. Который пришел практически бесплатно на едва ли не двукратное понижение зарплаты.

Форвард признавался, что ему импонирует атакующий стиль «Динамо», а также привлекает борьба за самые высокие места. Смолов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру, и одна из тем для обсуждений была о взаимоотношениях с динамовскими болельщиками. Все-таки с 2009 по 2014 год Федор забил всего четыре гола в 77 матчах, порой у него возникали напряженные ситуации с фанатами.

Однако прошло уже много времени, а поклонники бело-голубых в слишком оптимистичном настроении, чтобы вспоминать что-то негативное. Только хорошее.

«Федя, Федя», — такими скандированиями проводили Смолова трибуны при замене, а он в ответ победно тряс кулаками и счастливо улыбался. Повод был — форвард открыл счет в матче за счет индивидуальных действий. В своем стиле. До этого последний мяч Смолова за «Динамо» был в далеком 2011 году.

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А мог сделать и хет-трик — дважды Шиманьски выводил Смолова к воротам отличными передачами.

Но «Химкам» все равно не удалось избежать разгрома. Шиманьски забил с передачи Тюкавина из центра штрафной, а Фомин после паса Гладышева — ударом со средней дистанции.

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«Динамо» заслуженно выиграло, пусть ему еще и помогли два удаления «Химок», которые выбрали линию на жесткий футбол и переборщили. В атаке у Сандро Шварца теперь весьма много опций с приходом Смолова и прогрессом Гладышева. А ведь на подходе еще и Лесовой.

А вот в обороне чуть сложнее. Как и Воронина, не оказалось в заявке центрального защитника украинца Ордеца. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — прокомментировали в «Динамо».

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В итоге в центре обороны действовали Бальбуэна и Евгеньев, а после удаления последнего на поле вышел 19-летний Саба Сазонов, который до этого сыграл в РПЛ всего одну минуту. Учитывая, что в следующем туре «Динамо» ждет «Спартак», а Евгеньев дисквалифицирован, Сандро Шварцу наверняка будет тревожно за оборону. Хотя Сазонов и провел свой отрезок очень уверенно.

Обновленные «Химки» же, несмотря на крупное поражение, по игре не показались аутсайдером чемпионата. Приход Жиркова, Мамаева, а также ряда легионеров должен всерьез усилить команду. Особенно понравился Ламкель Зе, что неудивительно — у футболиста очень высокая репутация в плане футбольных качеств, но очень низкая относительно поведения.

Пока подмосковный клуб на последней строчке, а «Динамо» обогнало «Зенит» в таблице РПЛ. Чем ответят питерцы в понедельник в матче с «Рубином»?

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