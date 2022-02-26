Дебютный гол Смолова, три удаления, разгром «Химок»: «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте — лучший результат в российской истории. Болельщики почувствовали запах жареного — до лидирующего «Зенита» всего два очка, так что требовали усиления состава. Однако бело-голубые не изменили своей стратегии спокойного и последовательного развития.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 14:00 Химки 0 Динамо 3

Новичок в итоге оказался всего один — это самый скромный показатель среди ведущих клубов. Зато приобретение крутое. Лучший бомбардир пары сезонов РПЛ, нападающий сборной России — Федор Смолов. Который пришел практически бесплатно на едва ли не двукратное понижение зарплаты.

Форвард признавался, что ему импонирует атакующий стиль «Динамо», а также привлекает борьба за самые высокие места. Смолов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру, и одна из тем для обсуждений была о взаимоотношениях с динамовскими болельщиками. Все-таки с 2009 по 2014 год Федор забил всего четыре гола в 77 матчах, порой у него возникали напряженные ситуации с фанатами.

Однако прошло уже много времени, а поклонники бело-голубых в слишком оптимистичном настроении, чтобы вспоминать что-то негативное. Только хорошее.

«Федя, Федя», — такими скандированиями проводили Смолова трибуны при замене, а он в ответ победно тряс кулаками и счастливо улыбался. Повод был — форвард открыл счет в матче за счет индивидуальных действий. В своем стиле. До этого последний мяч Смолова за «Динамо» был в далеком 2011 году.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CacMbEUqqML/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CacMbEUqqML/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CacMbEUqqML/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А мог сделать и хет-трик — дважды Шиманьски выводил Смолова к воротам отличными передачами.

Но «Химкам» все равно не удалось избежать разгрома. Шиманьски забил с передачи Тюкавина из центра штрафной, а Фомин после паса Гладышева — ударом со средней дистанции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CacRdEWqDU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CacRdEWqDU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CacRdEWqDU3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» заслуженно выиграло, пусть ему еще и помогли два удаления «Химок», которые выбрали линию на жесткий футбол и переборщили. В атаке у Сандро Шварца теперь весьма много опций с приходом Смолова и прогрессом Гладышева. А ведь на подходе еще и Лесовой.

А вот в обороне чуть сложнее. Как и Воронина, не оказалось в заявке центрального защитника украинца Ордеца. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — прокомментировали в «Динамо».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CacR4SvKS-P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CacR4SvKS-P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CacR4SvKS-P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге в центре обороны действовали Бальбуэна и Евгеньев, а после удаления последнего на поле вышел 19-летний Саба Сазонов, который до этого сыграл в РПЛ всего одну минуту. Учитывая, что в следующем туре «Динамо» ждет «Спартак», а Евгеньев дисквалифицирован, Сандро Шварцу наверняка будет тревожно за оборону. Хотя Сазонов и провел свой отрезок очень уверенно.

Обновленные «Химки» же, несмотря на крупное поражение, по игре не показались аутсайдером чемпионата. Приход Жиркова, Мамаева, а также ряда легионеров должен всерьез усилить команду. Особенно понравился Ламкель Зе, что неудивительно — у футболиста очень высокая репутация в плане футбольных качеств, но очень низкая относительно поведения.