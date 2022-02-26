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18:42 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между московскими «Спартаком» и ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Селихов, Жиго, Литвинов, Джикия (К), Айртон, Мартинс, Умяров, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев (К), Фернандес, Бийол, Фукс, Дивеев, Гбамен, Обляков, Медина, Языджи, Карраскаль, Заболотный.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 19, 26.02.2022, 19:00

Спартак0ЦСКА0

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Арам Петросян и Дмитрий Сафьян. Резервным судьей станет Антон Фролов.

Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Армейцы с 30-ю очками занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 23-мя баллами на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий столичного «Динамо» Федор Смолов стал автором победного гола в матче с подмосковными «Химками» в рамках 19-го тура РПЛ.

Таким образом после этой победы «Динамо» набирает 39 очков и обходит петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака проведут свой матч 28 февраля против «Рубина».

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