«Сочи» обыграл дома тульский «Арсенал» в матче 19-го тура РПЛ

Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Викторьен Ангбан.

На 77-й минуте хавбек «Сочи» Артур Юсупов реализовал пенальти в ворота «Арсенала».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).