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«Сочи» обыграл дома тульский «Арсенал» в матче 19-го тура РПЛ

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» принимал тульский «Арсенал».

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Викторьен Ангбан.

На 77-й минуте хавбек «Сочи» Артур Юсупов реализовал пенальти в ворота «Арсенала».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Сочи» набрал 34 очка в 19 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).

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