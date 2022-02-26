«Спартак» проиграл ЦСКА в первом матче под руководством Ваноли в РПЛ
ЦСКА в гостевом матче 19-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» со счетом 2:0.
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ЦСКА в гостевом матче 19-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» со счетом 2:0.
Первый гол на 49-й минуте со штрафного забил Юсуф Языджи.
Удвоил преимущество на 79-й минуте Бахтиер Зайнутдинов.
Для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли это первая игра в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче 20-го тура команда сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).
ЦСКА занимает четвертое место и в следующем туре сыграет с «Нижним Новгородом» (5 марта).