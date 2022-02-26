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21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» проиграл ЦСКА в первом матче под руководством Ваноли в РПЛ

ЦСКА в гостевом матче 19-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Первый гол на 49-й минуте со штрафного забил Юсуф Языджи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удвоил преимущество на 79-й минуте Бахтиер Зайнутдинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли это первая игра в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче 20-го тура команда сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).

ЦСКА занимает четвертое место и в следующем туре сыграет с «Нижним Новгородом» (5 марта).

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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