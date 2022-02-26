«Спартак» проиграл ЦСКА в первом матче под руководством Ваноли в РПЛ

Первый гол на 49-й минуте со штрафного забил Юсуф Языджи.

Для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли это первая игра в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче 20-го тура команда сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).