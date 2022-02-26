ЦСКА по-прежнему сильнее «Спартака». Разницу в дерби сделали новички

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 26.02.2022, 19:00 Спартак 0 ЦСКА 2

Можно ли придумать лучшую историю для премьеры нового главного тренера «Спартака», чем дерби с ЦСКА?! Паоло Ваноли полтора месяца готовил свою команду к этому матчу. И проиграл.

Ваноли и его коллега Алексей Березуцкий показали разный подход к встраиванию новичков в состав. Если итальянец поставил в основу лишь одного из семи — Мартинса Перейру (остальные шестеро начали матч в запасе), то главный тренер ЦСКА бросил в бой всех взятых в зимнее окно легионеров. Хотя Гбамен и Карраскаль присоединились к армейцам значительно позже, чем Языджи с Мединой.

На трибунах было не так громко, как обычно в дерби (фанаты обоих клубов протестуют против Fan ID), и, возможно, отчасти по этой причине на поле тоже не хватало яркого перфоманса. Команда Ваноли играла, что называется, «вторым номером», довольствовалась всего 40% владения и делала ставку на быстрые контрвыпады. Стиль не классический спартаковский. Но к этому надо привыкать. Вряд ли стоило ждать чего-то иного от бывшего ассистента Антонио Конте. В схеме 3−5−2 Соболев с Промесом, если пофантазировать, должны были «исполнять» Лукаку и Мартинеса. Но чувствовалось, что система ещё немного сырая: Ваноли потребуется время, чтобы команда заиграла так, как он хочет. Итальянец очень остро реагировал на каждую ошибку — по эмоциям на бровке он дал бы фору даже Доменико Тедеско.

«Спартак» дозировано применял прессинг, в основном при передачах армейцев назад. Как правило, два форварда и три центрхава просто перекрывали центр поля, чтобы Гбамен с Языджи не получали свободно мяч и не развивали атаки через опасные зоны. В результате из полевых игроков красно-синих в первом тайме реже, чем турецкий и ивуарийский полузащитники, встречался с мячом только Заболотный (нападающий сборной России совершил лишь восемь касаний за 45 минут, запомнившись скорее полезными действиями на стандартах в собственной штрафной). Впрочем, это не уберегло красно-белых от моментов у ворот Селихова. ЦСКА находил решения в атаке, например, за счёт подвижности и техники Карраскаля, который несколько раз уходил от Мартинса Перейры. По ударам в створ (2:1) и передачам на чужой трети поля (67:65) команда Березуцого выиграла первый тайм, правда, по общему количеству ударов проиграла (4:6).

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Противоречивая статистика — доказательство того, что ничья, пожалуй, закономерный результат к перерыву. Лучший момент всё-таки создал «Спартак», когда Промес пробил в штангу. Акинфеев проводил мяч глазами — и выдохнул. Вообще этот отрезок после получаса матча был самым живым перед перерывом. Вот в эти минуты в игре появились краски.

Второй тайм начался с гола ЦСКА! Языджи по ходу матча стал подниматься ближе к чужой штрафной, поддерживая Заболотного. Это вылилось в то, что турецкий полузащитник заработал и сам же реализовал блестящим ударом штрафной. Сфолил Мартинс Перейра. Пока реклама новичка из Люксембурга чуть громче, нежели реальная польза от него с точки зрения отбора мяча и в целом игры в обороне, но это лишь первый матч Мартинса Перейры — всё впереди.

При 0:1 от «Спартака» требовалось уже играть «первым номером», тогда как ЦСКА получил свободное пространство и хорошо контратаковал. Огня в игре однозначно стало больше. Березуцкий разменял наименее заметного из новичков Медину, чтобы чуть-чуть развязать руки Языджи. «Спартак» предложил забросы и кроссы на Соболева, а ещё прошла очень крутая атака с врыванием в штрафную Зобнина. Как Акинфеев вытащил этот мяч — маэстро! Интересно, что Соболева с Зобниным и заменил первыми Ваноли, отправив забивать голы Николсона и Ларссона.

Пока Николсон искал себя на поле, Карраскаль совершил очередной мощный проход. И закончился он голом Зайнутдинова, забитым великолепным ударом из-за штрафной. Прижал мяч как надо. Остаётся признать: в этом матче в плане игры новичков ЦСКА победил с крупным счётом — Языджи, Карраскаль и Гбамен очень понравились.