Алексей Березуцкий: В войне нет победителей. Поэтому мне нравится футбол

«Во всей текущей ситуации любой человек ощущает себя, мягко говоря, не очень. И это я подобрал самое мягкое слово. Я бы не стал выделять отношение к этой ситуации легионеров и россиян — оно одинаковое. Надеюсь, всё будет хорошо.



Я не разбираюсь в политике и войнах. Ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие. Поэтому мне нравится спорт и футбол — там всегда присутствуют победители», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.