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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Березуцкий: В войне нет победителей. Поэтому мне нравится футбол

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о военной спецоперации России на Донбассе.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Из-за международных санкций российские клубы не смогут проводить матчи в еврокубках в России.

«Во всей текущей ситуации любой человек ощущает себя, мягко говоря, не очень. И это я подобрал самое мягкое слово. Я бы не стал выделять отношение к этой ситуации легионеров и россиян — оно одинаковое. Надеюсь, всё будет хорошо.

Я не разбираюсь в политике и войнах. Ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие. Поэтому мне нравится спорт и футбол — там всегда присутствуют победители», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 февраля, ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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