«Ахмат» обыграл «Уфу» и поднялся на 5-е место в РПЛ

В добавленное к первому тайму время защитник башкирской команды Юрий Журавлёв открыл счёт в матче после передачи Олега Иванова. На 51-й минуте «Ахмат» получил право на пенальти: Эгаш Касинтура попал в лицо Марату Быстрову в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал Игорь Коновалов: мяч после его удара пролетел под Александром Беленовым, который угадал направление удара. На 84-й минуте Александр Трошечкин с передачи Владислава Карапузова принёс «Ахмату» победу.



«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» (16) — 15-я.