«Зенит» попробует вернуть первое место в таблице чемпионата России в игре с «Рубином»

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Лидирует московское «Динамо», которое в субботу победило на выезде «Химки» со счетом 3:0. В активе бело-голубых 39 очков в 19 играх. «Рубин» с 22 очками располагается на 11-й позиции.

24 февраля «Зенит» на выезде сыграл вничью с испанским «Бетисом» (0:0) в ответном матче за выход в ⅛ финала Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2. Для «Рубина» матч с «Зенитом» станет первым официальным в 2022 году.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 19, 28.02.2022, 19:00 Зенит - Рубин -

В первом круге «Зенит» на выезде выиграл у «Рубина» со счетом 3:1. Последний раз казанский клуб побеждал сине-бело-голубых в гостях 24 октября 2020 года, встреча завершилась со счетом 2:1. Оба матча с «Бетисом» пропустили голкипер «Зенита» Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен, которые продолжают восстановление от травм. Только в ответной встрече не сыграл полузащитник Далер Кузяев. За «Рубин» не сыграют полузащитник Михаил Костюков, который продолжает восстановление после перелома ноги, хавбек Хван Ин Бом и защитник Константин Нижегородов.