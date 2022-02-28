Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Атлетик
30
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Лион
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Реал Сосьедад
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Специя
Рома
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Аугсбург
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Труа
Марсель
11
Футбол. Премьер-лига
27.02
Ахмат
Уфа
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Севилья
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Бохум
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Венеция
31
Футбол. Зарубежный
27.02
Анже
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Брест
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Клермон Фут
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Метц
Нант
00
Футбол. Зарубежный
27.02
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Вильярреал
Эспаньол
51
Футбол. Зарубежный
27.02
Монако
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Торино
Кальяри
12
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
00:19 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» попробует вернуть первое место в таблице чемпионата России в игре с «Рубином»

ТАСС, 28 февраля. Программа 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Лидирует московское «Динамо», которое в субботу победило на выезде «Химки» со счетом 3:0. В активе бело-голубых 39 очков в 19 играх. «Рубин» с 22 очками располагается на 11-й позиции.

24 февраля «Зенит» на выезде сыграл вничью с испанским «Бетисом» (0:0) в ответном матче за выход в ⅛ финала Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2. Для «Рубина» матч с «Зенитом» станет первым официальным в 2022 году.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 19, 28.02.2022, 19:00

Зенит-Рубин-

В первом круге «Зенит» на выезде выиграл у «Рубина» со счетом 3:1. Последний раз казанский клуб побеждал сине-бело-голубых в гостях 24 октября 2020 года, встреча завершилась со счетом 2:1. Оба матча с «Бетисом» пропустили голкипер «Зенита» Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен, которые продолжают восстановление от травм. Только в ответной встрече не сыграл полузащитник Далер Кузяев. За «Рубин» не сыграют полузащитник Михаил Костюков, который продолжает восстановление после перелома ноги, хавбек Хван Ин Бом и защитник Константин Нижегородов.

Тур стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день «Динамо» на выезде победило подмосковные «Химки», «Нижний Новгород» на своем поле выиграл у екатеринбургского «Урала» (1:0), «Сочи» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:0), «Спартак» уступил на домашней арене ЦСКА (0:2). В воскресенье «Уфа» на выезде уступила грозненскому «Ахматау» со счетом 1:2. Встречи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» были перенесены на неопределенный срок.

 "Если он 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман"
Это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это: Трусова расплакалась перед журналистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь