«Зенит» продлил контракт с Александром Медведевым
«Зенит» продлил контракт с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» продлил контракт с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что решение было принято Советом директоров клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.
Под его руководством «Зенит» стал трехкратным чемпионам России, завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.