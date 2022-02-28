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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: украинский тренер «Динамо» Воронин и защитник Ордец покинули Россию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассистент главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» украинец Андрей Воронин и его соотечественник защитник Иван Ордец покинули Россию, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, тренер забрал старшего сына, который занимался в академии столичной команды, и отправился в Германию к семье.

В субботу Воронин и Ордец пропустили матч 19-го тура чемпионата России против «Химок» (3:0).

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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