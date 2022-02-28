СМИ: украинский тренер «Динамо» Воронин и защитник Ордец покинули Россию

По информации источника, тренер забрал старшего сына, который занимался в академии столичной команды, и отправился в Германию к семье.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.