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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Сергеева в добавленное время принес «Зениту» победу над «Рубином»

«Зенит» принимал на своем поле «Рубин» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу питерцев.

Зенит
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В самом начале второго тайма «Зенит» открыл счет: дебютный мяч за питерцев забил нападающий Юри Алберто.

Вскоре питерцы увеличили свое преимущество. Пенальти реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

Но затем казанцы смогли в короткий промежуток времени выровнять положение. Дубль оформил нападающий Виталий Лисакович. Сначала он реализовал выход один на один, а потом воспользовался ошибкой голкипера питерцев Даниила Одоевского, который пропустил мяч между ног. Ближе к концу второго тайма красную карточку заработал полузащитник «Рубина» Леон Мусаев.

И все же «Зенит» дожал соперника в концовке. В уже добавленное ко второму тайму время нападающий Иван Сергеев принес победу сине-бело-голубым.

«Зенит» набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд. У команды Леонида Слуцкого 22 очка (11-е место).

Зенит
3:2
Первый тайм: 0:0
Рубин
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