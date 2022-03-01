Дубль Лисаковича не помог «Рубину» уйти от поражения в матче с «Зенитом»

Все голы сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге были забиты во втором тайме. На 49-й минуте игры Юри Алберто открыл счет, а через 6 минут Алексей Сутормин с пенальти забил второй мяч в ворота гостей. Вскоре свое веское слово сказал новобранец «Рубина» белорусский нападающий Виталий Лисакович, который в течение пяти минут оформил голевой дубль. Однако это не спасло казанцев от поражения — на 2-й компенсированной минуте Иван Сергеев принес победу «Зениту».

Ранее московское «Динамо» разгромило на выезде аутсайдеров футболистов подмосковных «Химок» с результатом 3:0. Футболисты «Нижнего Новгорода» одолели «Урал» из Екатеринбурга с минимальным перевесом в счете — 1:0. В центральном поединке этого тура футболисты московского ЦСКА обыграли земляков из «Спартака» — 2:0. С таким же результатом футболисты «Сочи» победили на своей арене тульский «Арсенал». В Грозном местный «Ахмат» одолел гостей из «Уфы» со счетом 2:1.

Еще два поединка 19-го тура перенесены на неопределенный срок: «Ростов» — «Крылья Советов» (Самара), «Краснодар» — «Локомотив». Состав ростовчан этой зимой пополнил 29-летний белорусский полузащитник Александр Селява из минского «Динамо», в самарском клубе выступает 20-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, цвета краснодарской команды защищает его 34-летний коллега по амплуа Александр Мартынович, а в «Локомотиве» играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, которому 5 марта исполнится 19 лет.

Положение в лидирующей группе: «Зенит» — 41 очко (19 матчей), «Динамо» — 39 (19), «Сочи» — 34 (19), ЦСКА — 33 (19), «Ахмат» — 30 (19). Внизу турнирной таблицы «Химки» — 14 очков, 16 баллов имеет «Уфа».