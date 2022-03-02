Президент «Урала» заявил, что украинский футболист Кулаков покинет клуб

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинский защитник, капитан футбольного клуба «Урал» Денис Кулаков покинет команду. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

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«У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы», — сказал Иванов.

Во вторник пресс-служба «Урала» сообщила об уходе украинского вратаря Ярослава Годзюра, который выступал за екатеринбуржцев с 2017 года. В сообщении клуба отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кулаков выступает за «Урал» с 2015 года. За это время он провел в составе екатеринбуржцев 202 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав 25 результативных передач.