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00:33 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» заявил, что украинский футболист Кулаков покинет клуб

Ранее клуб покинул украинский вратарь Ярослав Годзюр.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинский защитник, капитан футбольного клуба «Урал» Денис Кулаков покинет команду. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

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«У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы», — сказал Иванов.

Во вторник пресс-служба «Урала» сообщила об уходе украинского вратаря Ярослава Годзюра, который выступал за екатеринбуржцев с 2017 года. В сообщении клуба отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кулаков выступает за «Урал» с 2015 года. За это время он провел в составе екатеринбуржцев 202 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав 25 результативных передач.

«Урал» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 19 очков. В 20-м туре у екатеринбуржцев запланирован матч против «Краснодара». Встреча должна состояться 7 марта.

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