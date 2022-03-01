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17:17 (мск), источник: Известия

Гисдоль освобожден от должности главного тренера «Локомотива»

Главный тренер ФК «Локомотив» Маркус Гисдоль освобожден от должности с 1 марта, на его место назначен Марвин Комппер, сообщили в клубе.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Известия

«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-лиге», — говорится в сообщении команды в Telegram.

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Гисдоль пришел в клуб осенью, однако уже принял решение расторгнуть контракт. Причины его ухода не уточняются.

27 февраля российской сборной по футболу запретили использовать флаг и гимн страны на международных соревнованиях. Команда сможет участвовать в состязаниях в нейтральном статусе.

Домашние матчи команд Российского футбольного союза (РФС) будут проводиться на нейтральных полях. Наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления, пишет «Спорт-Экспресс».

В тот же день сборная Чехии высказала нежелание встречаться с российскими футболистами в отборочном матче на чемпионате мира 2022 года из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичных решениях заявили Швеция и Польша.

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