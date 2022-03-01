Гисдоль освобожден от должности главного тренера «Локомотива»
Главный тренер ФК «Локомотив» Маркус Гисдоль освобожден от должности с 1 марта, на его место назначен Марвин Комппер, сообщили в клубе.
Главный тренер ФК «Локомотив» Маркус Гисдоль освобожден от должности с 1 марта, на его место назначен Марвин Комппер, сообщили в клубе.
«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-лиге», — говорится в сообщении команды в Telegram.
Гисдоль пришел в клуб осенью, однако уже принял решение расторгнуть контракт. Причины его ухода не уточняются.
27 февраля российской сборной по футболу запретили использовать флаг и гимн страны на международных соревнованиях. Команда сможет участвовать в состязаниях в нейтральном статусе.
Домашние матчи команд Российского футбольного союза (РФС) будут проводиться на нейтральных полях. Наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления, пишет «Спорт-Экспресс».
В тот же день сборная Чехии высказала нежелание встречаться с российскими футболистами в отборочном матче на чемпионате мира 2022 года из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичных решениях заявили Швеция и Польша.