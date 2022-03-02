Полузащитник Языджи не собирается покидать ЦСКА после санкций к российскому футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Турецкий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи, который находится в аренде в ЦСКА, не собирается покидать расположение московского футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Адем Чебечи.

«Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь», — сказал Чебечи.

ЦСКА объявил об аренде Языджи у «Лилля» 19 января, соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона. В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.