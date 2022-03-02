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08:38 (мск), источник: ТАСС

Полузащитник Языджи не собирается покидать ЦСКА после санкций к российскому футболу

ЦСКА объявил об аренде Языджи у «Лилля» 19 января.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Турецкий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи, который находится в аренде в ЦСКА, не собирается покидать расположение московского футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Адем Чебечи.

«Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь», — сказал Чебечи.

ЦСКА объявил об аренде Языджи у «Лилля» 19 января, соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона. В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 33 очка в 19 матчах. На счету Языджи один гол в одном матче за ЦСКА в чемпионате России.

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