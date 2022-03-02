Владелец московского «Спартака» Федун потерял до 80% своего cостояния из-за обвала фондового рынка

Миллиардер, вице-президент компании «Лукойл» и глава совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния. Об этом заявили источники телеканала «Матч ТВ», знакомые с ситуацией. Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака», к тому моменту находившегося в предбанкротном состоянии, в 2003 году.

Однако, несмотря на серьезные финансовые сложности, бизнесмен заверил армию красно-белых болельщиков, что «Спартак» он не бросит и будет спонсировать далее.

Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак» Леонид Федун

Известно, что в отечественной рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в 2021 году журналом Forbes, Федун находился на 16-м месте. Состояние вице-президента «Лукойла» оценивалось в 11,1 миллиарда долларов.

При этом в сезоне-2020/21 бюджет футбольного «Спартака» составлял 8,6 миллиарда рублей. Сам Федун летом 2021 года заверял болельщиков «народной команды», что бюджет на следующий сезон будет увеличен.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/8 финала, 2.03.2022, 20:00 Спартак - Кубань -

В феврале из-за проведения Россией спецоперации на территории Украины «Спартак» оказался исключен из еврокубков. Клуб до этого был в числе участников ⅛ финала Лиги Европы. Однако из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить участие клубов России в турнирах под эгидой УЕФА матч «Спартака» и немецкого «РБ Лейпциг» (клуб тренирует экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско) не состоится.