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12:26 (мск), источник: Daily Storm

Владелец московского «Спартака» Федун потерял до 80% своего cостояния из-за обвала фондового рынка

Бизнесмен купил контрольный пакет акций футбольного клуба, к тому моменту находившегося в предбанкротном состоянии, в 2003 году.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Миллиардер, вице-президент компании «Лукойл» и глава совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния. Об этом заявили источники телеканала «Матч ТВ», знакомые с ситуацией. Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака», к тому моменту находившегося в предбанкротном состоянии, в 2003 году.

Однако, несмотря на серьезные финансовые сложности, бизнесмен заверил армию красно-белых болельщиков, что «Спартак» он не бросит и будет спонсировать далее.

Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»
Леонид Федун

Известно, что в отечественной рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в 2021 году журналом Forbes, Федун находился на 16-м месте. Состояние вице-президента «Лукойла» оценивалось в 11,1 миллиарда долларов.

При этом в сезоне-2020/21 бюджет футбольного «Спартака» составлял 8,6 миллиарда рублей. Сам Федун летом 2021 года заверял болельщиков «народной команды», что бюджет на следующий сезон будет увеличен.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/8 финала, 2.03.2022, 20:00

Спартак-Кубань-

В феврале из-за проведения Россией спецоперации на территории Украины «Спартак» оказался исключен из еврокубков. Клуб до этого был в числе участников ⅛ финала Лиги Европы. Однако из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить участие клубов России в турнирах под эгидой УЕФА матч «Спартака» и немецкого «РБ Лейпциг» (клуб тренирует экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско) не состоится.

В чемпионате России после 19 туров «Спартак» располагается на девятой строчке, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на 18 баллов. От зоны стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге 10-кратного чемпиона России отделяют четыре очка. 2 марта команда под руководство итальянского специалиста Паоло Ваноли проведет домашний поединок в рамках ⅛ финала Кубка страны против «Кубани».

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