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13:44 (мск), источник: Sports.Ru

22-й тур РПЛ вернули на прежние даты — 19−20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты — 19—20 марта.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта.

На этой неделе ФИФА отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях.

В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, клубы Премьер-лиги проголосовали за возвращение 22-го тура на прежние даты.

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