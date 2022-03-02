22-й тур РПЛ вернули на прежние даты — 19−20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России
Премьер-лига: таблица и календарь
Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты —
19—20 марта.
Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты —
Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты —
Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта.
На этой неделе ФИФА отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях.
В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, клубы Премьер-лиги проголосовали за возвращение 22-го тура на прежние даты.