Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Кубок России
18:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Кубань
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Нижний Новгород
30
Футбол. Зарубежный
1.03
Бернли
Лестер
02
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост, сообщает пресс-служба «быков».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Соглашение расторгнуто по взаимному согласию.

Вместе со специалистом российский клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

«Футбольный клуб “Краснодар” благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. «Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь