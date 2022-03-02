«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке

Соглашение расторгнуто по взаимному согласию.

Вместе со специалистом российский клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

«Футбольный клуб “Краснодар” благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.