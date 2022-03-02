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16:38 (мск), источник: Sport24

Немецкая федерация требует от Шварца покинуть Россию. Тренер «Динамо» хочет остаться

По информацию Sport24, немецкая федерация футбола оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

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Источник: Sport24

При этом сам Шварц хочет остаться в «Динамо».

В том числе из-за федерации Россию уже были вынуждены покинуть экс-тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль и экс-тренер «Краснодара» Даниэль Фарке.

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