Немецкая федерация требует от Шварца покинуть Россию. Тренер «Динамо» хочет остаться
По информацию Sport24, немецкая федерация футбола оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
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По информацию Sport24, немецкая федерация футбола оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
При этом сам Шварц хочет остаться в «Динамо».
В том числе из-за федерации Россию уже были вынуждены покинуть экс-тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль и экс-тренер «Краснодара» Даниэль Фарке.