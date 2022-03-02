В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что Карпин может возглавить клуб

— «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера, — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив».

Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.