Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак
Кубань
00
Футбол. Кубок России
18:00
Сочи
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
1.03
Бернли
Лестер
02
Футбол. Кубок России
3.03
Локомотив
Енисей
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что Карпин может возглавить клуб

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать наставник сборной России Валерий Карпин.

Локомотив
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера, — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив».

Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь