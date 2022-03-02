Украинский защитник Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»
Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».
МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с российским футбольным клубом «Зенит», сообщается на сайте петербуржцев.
Отмечается, что игрок попросил о досрочном расторжении соглашения в связи с тяжелой семейной ситуацией.
— «Сине-бело-голубые» и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях, — говорится в заявлении клуба.