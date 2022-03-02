Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
ЦСКА
00
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Кубань
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Нижний Новгород
30
Футбол. Зарубежный
1.03
Бернли
Лестер
02
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский защитник Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Агент: Малком и Клаудиньо не будут расторгать контракты с «Зенитом», они останутся в России

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с российским футбольным клубом «Зенит», сообщается на сайте петербуржцев.

Отмечается, что игрок попросил о досрочном расторжении соглашения в связи с тяжелой семейной ситуацией.

— «Сине-бело-голубые» и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях, — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
Кто разбогател на Олимпиаде? Рейтинг самых больших призовых
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь