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18:34 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Дзюба: Я против войны. Но сколько злобы и желчи полилось на русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу ситуации в мире.

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Источник: РИА "Новости"

— Я до последнего не хотел высказываться по теме последних событий. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета).

Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его. Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

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Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

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Повторюсь, война — это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, — встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает еще больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P. S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра! — написал форвард «Зенита» в инстаграме.

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