Немецкий футбольный союз не давал рекомендаций тренерам покидать Россию
Ранее Маркус Гисдоль покинул «Локомотив», а Даниэль Фарке — «Краснодар».
Ранее Маркус Гисдоль покинул «Локомотив», а Даниэль Фарке — «Краснодар».
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Немецкий футбольный союз (DFB) не давал никаких рекомендаций работающим в российских клубах тренерам покидать страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе DFB.
«Как DFB мы хотели бы официально заявить, что не было выпущено никаких официальных рекомендаций, советующих немецким футбольным тренерам увольняться с работы. Любые решения или шаги, предпринимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором», — говорится в сообщении.
Ранее германский тренер Маркус Гисдоль покинул московский «Локомотив», а Даниэль Фарке — «Краснодар». Возглавляющий столичное «Динамо» Сандро Шварц после игры 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (3:0) рассказал на пресс-конференции, что не планирует покидать клуб.