Немецкий футбольный союз не давал рекомендаций тренерам покидать Россию

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Немецкий футбольный союз (DFB) не давал никаких рекомендаций работающим в российских клубах тренерам покидать страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе DFB.

«Как DFB мы хотели бы официально заявить, что не было выпущено никаких официальных рекомендаций, советующих немецким футбольным тренерам увольняться с работы. Любые решения или шаги, предпринимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором», — говорится в сообщении.