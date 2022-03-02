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19:18 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футбольный союз не давал рекомендаций тренерам покидать Россию

Ранее Маркус Гисдоль покинул «Локомотив», а Даниэль Фарке — «Краснодар».

Краснодар
Локомотив
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Немецкий футбольный союз (DFB) не давал никаких рекомендаций работающим в российских клубах тренерам покидать страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе DFB.

«Как DFB мы хотели бы официально заявить, что не было выпущено никаких официальных рекомендаций, советующих немецким футбольным тренерам увольняться с работы. Любые решения или шаги, предпринимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором», — говорится в сообщении.

Ранее германский тренер Маркус Гисдоль покинул московский «Локомотив», а Даниэль Фарке — «Краснодар». Возглавляющий столичное «Динамо» Сандро Шварц после игры 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (3:0) рассказал на пресс-конференции, что не планирует покидать клуб.

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