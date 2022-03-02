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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Легионеры «Краснодара» отказались тренироваться с командой

Легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой, сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее появилась информация, что легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб.

Остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

Напомним, главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

«Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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