Медведев об уходе Ракицкого: За этим в первую очередь стоит человеческий фактор, мы никак не препятствовали. Надеюсь, у него дома все будет хорошо, и он вернется в футбол

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— Я был с Ярославом в контакте на протяжении всех нескольких последних дней. Тяжелая семейная ситуация не позволяет Ярославу играть сейчас в футбол. Не буду раскрывать деталей, но мы откровенно во всех аспектах обсуждали очень нерадостную ситуацию у него в семье и ее последствия.

По-человечески это абсолютно понятно. Мы никак не препятствовали Ярославу в его желании досрочно завершить контракт с «Зенитом». За этим в первую очередь стоит человеческий фактор.

Еще хочу сказать, что этот футболист внес очень большой вклад в наши победы. Три чемпионства, Кубок России, два Суперкубка! Причем Ракицкий все это время, с января 2019-го был игроком основы, стартового состава. В него Ярослав влился сразу.

Думаю, каждый болельщик может вспомнить триумфальные эпизоды с его участием. Его волшебную левую ногу. Как говорил герой фильма «Берегись автомобиля»: «Эта нога — у кого надо нога».

Понимание игры, видение поля у Ракицкого потрясающее. Плюс самоотверженность и страстность, которые хочется видеть у всех наших футболистов. Это то, чем силен «Зенит» и как команда, и как его отдельные игроки.

Мы быстро урегулировали все технические моменты. И я очень надеюсь, что у Ярослава дома все будет хорошо. И что он сможет вернуться в футбол.