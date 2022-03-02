Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив»
1 марта команду покинул Маркус Гисдоль.
1 марта команду покинул Маркус Гисдоль.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дмитрий Лоськов назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом ТАСС заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.
«Локомотив» 1 марта объявил о том, что главный тренер команды Маркус Гисдоль освобожден от занимаемой должности. Было объявлено, что команду к играм будет готовить Марвин Комппер.
«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории “Pro”, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб. Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам. Фактически наш актуальный тренерский штаб будет работать коллективно, объединяя традиции и победный дух “Локомотива” с современными тренерскими методиками и подходами», — сказал Цорн.
Лоськову 48 лет, он вошел в тренерский штаб «Локомотива» в августе 2016 года. За это время россиянин стал чемпионом России в сезоне-2017/18, серебряным призером национального первенства (2018/19), обладателем кубка (2016/17, 2018/19) и суперкубка страны (2019). В качестве игрока Лоськов провел за «Локомотив» 422 матча, забив 128 мячей и отдав 138 голевых передач, в его составе он трижды побеждал в Кубке России, дважды в чемпионате и в суперкубке страны. Лоськов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и является лучшим ассистентом национального первенства в истории, на его счету 155 голевых передач.
«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. Выездная встреча 19-го тура национального первенства против «Краснодара», запланированная на 27 февраля, была перенесена на неопределенный срок в связи с временной приостановкой работы аэропорта в Краснодаре. 3 марта столичный клуб проведет домашний матч ⅛ финала Бетсити — Кубка России против красноярского «Енисея». В следующей игре в чемпионате России «Локомотив» примет подмосковные «Химки», матч пройдет 6 марта.