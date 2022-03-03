Текущие события
Футбол. Кубок России
18:15
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Ротор
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Кубок России
20:15
Зенит
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
2.03
Спартак
Кубань
61
Футбол. Зарубежный
2.03
Мальорка
Реал Сосьедад
02
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
11:25 (мск), источник: ТАСС

YouTube заблокировал канал футбольного клуба ЦСКА

При попытке войти на канал появляется надпись «страница недоступна».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 марта. Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА.

При попытке войти на канал появляется надпись «страница недоступна». Ранее YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов из-за событий на Украине.

Минфин США ввел санкции против российской госкорпорации ВЭБ. РФ и 25 ее дочерних предприятий, в том числе и ЦСКА. ВЭБ. РФ является основным владельцем ЦСКА.

 "Если он 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман"
Это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это: Трусова расплакалась перед журналистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь