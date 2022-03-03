YouTube заблокировал канал футбольного клуба ЦСКА
При попытке войти на канал появляется надпись «страница недоступна».
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
При попытке войти на канал появляется надпись «страница недоступна».
ТАСС, 3 марта. Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА.
При попытке войти на канал появляется надпись «страница недоступна». Ранее YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов из-за событий на Украине.
Минфин США ввел санкции против российской госкорпорации ВЭБ. РФ и 25 ее дочерних предприятий, в том числе и ЦСКА. ВЭБ. РФ является основным владельцем ЦСКА.