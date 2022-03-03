Матч «Зенит» — «Уфа» перенесен

РПЛ и ФНЛ уже покинули 22 легионера. И этот список явно будет расти

Ранее стало известно, что в Москве отменили ряд ковидных ограничений. Теперь разрешено полностью заполнять стадионы во время спортивных мероприятий. Кроме того, полностью отменена система QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.