Матч «Зенит» — «Уфа» перенесен
В связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа» перенесен с 6-го на 7 марта, сообщает пресс-служба организации.
В связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа» перенесен с 6-го на 7 марта, сообщает пресс-служба организации.
Время начала матча прежнее — 16:30 мск.
«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. За 19 матчей клуб из Санкт-Петербурга набрал 41 очко. «Уфа» (16) — занимает 15-е место.
Ранее стало известно, что в Москве отменили ряд ковидных ограничений. Теперь разрешено полностью заполнять стадионы во время спортивных мероприятий. Кроме того, полностью отменена система QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.