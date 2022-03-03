В «Зените» надеются, что все иностранцы останутся в команде до конца сезона

— Естественно, все люди обеспокоены — неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России. И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон, — сказал Медведев.