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13:47 (мск), источник: Sports.Ru

УЕФА обсудит будущее Дюкова в исполкоме на внеочередной встрече

Александр Дюков может лишиться поста в исполкоме УЕФА.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что УЕФА проведет внеочередную встречу, чтобы обсудить будущее президента РФС, который входит в состав исполнительного комитета организации, пишет Daily Mail.

До осложнения политической обстановки Дюков был вторым по влиятельности членом этого комитета и занимался привлечением спонсоров.

Отвечая на запрос Daily Mail, в УЕФА сообщили, что изучают возможные меры «с точки зрения фактов и закона». При этом в организации подчеркнули, что пока Дюков остается членом исполкома.

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