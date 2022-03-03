УЕФА обсудит будущее Дюкова в исполкоме на внеочередной встрече

Ожидается, что УЕФА проведет внеочередную встречу, чтобы обсудить будущее президента РФС, который входит в состав исполнительного комитета организации, пишет Daily Mail.

До осложнения политической обстановки Дюков был вторым по влиятельности членом этого комитета и занимался привлечением спонсоров.