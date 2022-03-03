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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бригада Карасева обслужит матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 20-го тура чемпионата России между московскими клубами «Динамо» и «Спартак», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Тур 20, 6.03.2022, 19:00

Динамо-Спартак-

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьей назначен Алексей Матюнин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Кирилл Левников, Александр Богданов будет ему ассистировать.

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на домашней арене «бело-голубых» 6 марта.

Назначения на остальные матчи тура:

ЦСКА — «Нижний Новгород» — Павел Кукуян (VAR — Анатолий Жабченко);.

«Локомотив» — «Химки» — Артем Любимов (VAR — Алексей Амелин);.

«Крылья Советов» — «Арсенал» — Павел Шадыханов (VAR — Виталий Мешков);.

«Краснодар» — «Урал» — Евгений Турбин (VAR — Алексей Сухой);.

«Зенит» — «Уфа» — Сергей Иванов (VAR — Евгений Кукуляк);.

«Ростов» — «Сочи» — Игорь Панин (VAR — Василий Казарцев);.

«Ахмат» — «Рубин» — Владимир Москалев (VAR — Артем Чистяков).

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