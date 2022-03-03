Бригада Карасева обслужит матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьей назначен Алексей Матюнин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Кирилл Левников, Александр Богданов будет ему ассистировать.