Бригада Карасева обслужит матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьей назначен Алексей Матюнин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Кирилл Левников, Александр Богданов будет ему ассистировать.
Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на домашней арене «бело-голубых» 6 марта.
Назначения на остальные матчи тура:
ЦСКА — «Нижний Новгород» — Павел Кукуян (VAR — Анатолий Жабченко);.
«Локомотив» — «Химки» — Артем Любимов (VAR — Алексей Амелин);.
«Крылья Советов» — «Арсенал» — Павел Шадыханов (VAR — Виталий Мешков);.
«Краснодар» — «Урал» — Евгений Турбин (VAR — Алексей Сухой);.
«Зенит» — «Уфа» — Сергей Иванов (VAR — Евгений Кукуляк);.
«Ростов» — «Сочи» — Игорь Панин (VAR — Василий Казарцев);.
«Ахмат» — «Рубин» — Владимир Москалев (VAR — Артем Чистяков).